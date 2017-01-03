Hikmet Genç Cumhuriyet'in yalan haberine gazeteyi parçalayarak tepki gösterdi
24 TV'de yayınlanan Günün Manşeti programında gazeteci Hikmet Genç, Cumhuriyet gazetesinin bugünkü baskısının manşetinde gördüğü 'Laiklere gözdağı' başlıklı yalan habere tepki göstererek, gazeteyi parçalara ayırarak fırlattı.
- star.com.tr
Okmeydanı'nda bir grupla kahvehaneleri dolaşarak "laiklik elden gidiyor" diyerek provokasyonlarda bulunan Ayşegül Başar'ın gözaltına alınmasını bugünkü manşetinde "Laiklere gözdağı" başlığıyla veren Cumhuriyet gazetesine gazeteci Hikmet Genç 24 TV'de yayınlanan Günün Manşeti programında tepki gösterdi.
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından katilleri övücü paylaşımlarda bulunan terör örgütü yandaşı Ayşegül Başar'ın ve Halkevi'nin, bu kez de Ortaköy'deki katliamın ardından "Laiklik elden gidiyor" yalanıyla Okmeydanı'nda kahvehane kahvehane dolaşıp halkı galeyana getirmeye çalışması üzerine gözaltına alınmasını, terör örgütlerine verdiği destekle gündeme gelen Cumhuriyet gazetesi hazmedemedi.
Terör örgütü yandaşı Başar'ın gözaltına alınmasını "Laiklere gözdağı" başlığıyla veren Cumhuriyet'e tepki canlı yayında Hikmet Genç'ten geldi. Genç eline aldığı Cumhuriyet gazetesini, "Bu Cumhuriyet dediğiniz varya; ahlaksız, şerefsiz. Alın Cumhuriyetinizi" diyerek parçalara ayırdı ve fırlattı.
SOSYAL MEDYADA GENÇ'E DESTEK
Genç'in bu tepkisi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Pek çok Twitter kullanıcısı tarafından Genç'in hareketine destek mesajları geldi.
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