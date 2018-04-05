Hindistan ve Rusya'nın S-400 pazarlığı halen bir sonuca ulaşamadı
Hindistan ve Rusya'nın S-400 pazarlığı, fiyat konusundaki anlaşmazlık nedeniyle halen bir sonuca ulaşamadı.
TASS haber ajansı askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman'ın Moskova ziyareti sırasında imzalanması beklenen S-400 sözleşmesi konusunda tüm teknik parametreler açısından tamamen mutabık olunmasına rağmen tarafların kontrat bedeli noktasında anlaşamadığını ifade etti.
Haberde, müzakerelerin devam ettiği ve kontratın kısa süre içinde imzalanacağına dair hiçbir kuşku bulunmadığı belirtildi.
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