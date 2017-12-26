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Karlov suikastını gerçekleştiren Altıntaş'ın cep telefonunun şifresinin kırılması için Emniyet ve BTK birlikte çalışacak

Rus Büyükelçi Karlov'u öldüren Altıntaş'ın olay yerinde bulunan cep telefonunun şifresinin kırılması için Emniyet ve BTK birlikte çalışacak.

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BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, yaptığı açıklamada, konuyla ilgili çalışmalara başladıklarını belirterek, "Söz konusu harf ve rakamlardan oluşan şifre çok kolay kırılan bir şey değil. Kendi yazılımlarımızla birlikte satın aldığımız yazılımlar da var. Biz bu işi burada çözmeye çalışacağız" dedi.
 
Sabah'ın haberine göre: Hatırlanacağı üzere Altıntaş'ın telefonunun şifresi bütün çalışmalara rağmen kırılamamış Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da saldırgan Altıntaş'ın telefon şifresinin kırılması için İsrail merkezli bir firmayla temasa geçmişti.  İsrail'li firma telefonu yturyurtdışına çıkarmak isteyince Hindistan'lı bazı firmalarla görüşmeler olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı bir toplantıda BTK'ya olaya el atmaları için talimat verilmişti.
 

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