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Hindistan´da liseli genç sınavları erteletmek için cinayet işledi

Hindistan´ın Gurgaon eyaletinde Ryan International School´da şüpheli bir şekilde öldürülen yedi yaşındaki çocuğu, aynı okulda lise öğrenci olan genç bir öğrencinin 'sınavlar ve veli toplantısı ertelensin' diye öldürdüğü ortaya çıktı.

  • DHA
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Hindistan güvenlik güçleri 8 Eylül´de boğazı kesilmiş bir şekilde okul tuvaletinin dışında ölü bulunan Pradyuman Thakur´un 11. sınıf öğrencilerinden biri tarafından öldürüldüğünü, zanlının çocuk mahkemesine sevk edildiğini aktardı.

Verilen bilgilere göre psikiyatrik değerlendirme altında olan 11. Sınıf öğrencisinin bir yıldır öfke sorunları yaşıyordu, cinayetin öncesindeki günlerde okuldaki arkadaşlarına "tüm sınavlar ertelenecek, boşuna çalışmayın" gibi sözler sarfetmişti. Zanlının güvenlik kamerası görüntülerinde de cinayet mahaline yakın olduğu tespit edildi.

 

 

 

 

 

 

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