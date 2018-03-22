Hindistan'dan nükleer kapasiteli süpersonik balistik füze denemesi

Hindistan ve Rusya tarafından ortakl geliştirilen ve üretilen BrahMos seyir füzesini ilk kez bir Su-30MKI avcı uçağından başarıyla test etti . Hindistan Savunma Bakanlığı, yeni füzenin Hint Hava Kuvvetleri'nin savaş yeteneklerini önemli ölçüde artıracağını belirtti.

Geleceğin füzesi: BrahMos

Menzili 400 kilometreyi geçen füzenin, hedefi vurmada son derece hassas olduğu ve düşmanın bölgeden kaçamayacak kadar hızlı bir şekilde hedefine ulaştığı biliniyor. Kullanımı son derece basit olan füze, 10 metrelik yüksekliğe kadar füze savunma sistemlerini etkili bir şekilde aşıyor ve kinetik enerji sayesinde büyük bir imha gücüne sahip.

Ses hızının üç katına çıkabiliyor

Ses hızının üç katına çıkan BrahMos füzesi, olası rakiplerini çok geride bırakıyor, aynı zamanda tasarımcılar, füzeyi daha hızlı ve daha akıllı hale getirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu deneme, Füzenin SU-30 ile entegrasyonunun tamamlandığını gösteriyor

BrahMos Aerospace şirketinin İdari Müdürü Aleksandr Maksiçev geçtimiz yıl yaptığı açıklamada, "BrahMos füzesinin birlikte kullanıldığı sistemler, hem denizde hem de karada hedeflerini başarılı bir şekilde vurma yeteneğine sahip. Fırlatma karada, şaft içinde, denizde, suyun altında bulunan taşıyıcılardan yapılabiliyor. Temmuz-Ağustos aylarında füzenin Su-30 savaş uçakları ile entegrasyonunu tamamlayacağız ve böylelikle füzenin kullanım imkanları daha da artacak” diye konuştu.

'Daha düşük ebatlı bir füze geliştiriliyor'

Maksiçev, “Füzenin uçaklarda kullanılan hafifletilmiş alternatifi BrahMos-A’nın uzunluğu 8,4 metre, ağırlığı ise 2,5 ton. Çok amaçlı Su-30 savaş uçağı bu füzelerden 1 adet taşıyabiliyor, oysa 2 adet taşıyabilmesi gerekiyor. Bu nedenle uzmanlarımız, daha düşük ebatlı bir füze geliştiriyor” ifadelerini kullandı.