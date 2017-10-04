Hintli Yıldız Khan İçin Atatürk Havalimanı'nda izdiham oldu

Oynadığı filmlerle milyonlarca hayran kitlesine sahip olan Bollywood’un dünyaca ünlü starı Aamir Khan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın daveti üzerine ve yeni filminin tanıtımı için Türkiye'ye geldi. Türk Hava Yolları'na ait uçakla Mumbai'den gelen Bollywood starını, Atatürk Havalimanı'nda coşkulu bir hayran kitlesi karşıladı.

Hayranlarının hücumuna uğrayan ünlü sanatçının yürümekte güçlük çektiği görüldü. Aamir Khan, korumalarının arasında Atatürk Havalimanı'nda kendisini bekleyen araca güçlükle binebildi.

Resmi Facebook hesabından bir hayranına verdiği cevapla geleceğini duyuran Khan, “Secret Superstar 20 Ekim'de Türkiye'de vizyona girecek. Ben de tanıtımı için 4 Ekim'de Türkiye'ye geleceğim” sözleriyle geleceğini duyurmuştu.

Türkiye'nin tanıtım yüzlerinden biri olacak olan ünlü Bollywood yıldızı, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Türk oyuncular ve sinema yapımcıları, genç sinemacılar ve iletişim fakültesi öğrencileriyle de bir araya gelecek.

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Atatürk Havalimanında ünlü oyuncuyu Aamir Khan’ı karşılamaya gelen hayranları izdiham oluşturdu. Ünlü oyuncuya dokunmak için izdiham oluşturan Aamir Khan’ın hayranlarını korumalar zor uzaklaştırdı. Yoğun ilgi nedeniyle arabaları karıştıran Khan’ın korumaları ünlü yıldızı yanlış arabaya bindirdi. Bindiği arabadan inmeyeceğini söyleyen Khan, yanlış arabayla Atatürk havalimanından ayrıldı. Atatürk Havalimanına Khan’ı görmeye saatler önce gelen hayranları, uzun süre beklemek zorunda kaldı. Ünlü oyuncu ile fotoğraf çektirmek için izdiham oluşturan hayranları, fotoğraf çektiremeyince gözyaşlarını tutamadı.

Türkiye'deki hayranlarıyla buluşacak Khan, çeşitli televizyon programlarına katılacak.

Khan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilk kez Türkiye'ye geldiğini, burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Uzun yıllardır bu ülkeye gelmeyi beklediğini ifade eden Khan, "En sonunda Türkiye'ye geldim. Gerçekten çok mutluyum. Uzun yıllardır sevenlerim de gelmek için beni davet etmişti. Gelmeyi çok denedim. Bütün fanlarıma burada olmaktan çok mutlu olduğumu söylemek isterim" dedi. Ünlü yıldız, Türk halkına gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür ederek, çok memnun olduğu belirtti.

Türkiye'de film yıldızlarıyla da görüşmek istediğini ifade eden Khan, "Secret Superstar" filminin tanıtımı için Türkiye'de bulunduğunu anımsatarak takipçilerinin film konusundaki görüşlerini merak ettiğini sözlerine ekledi.

Ünlü yıldız, THY ile yaptığı yolculuğa ilişkin ise "Harika bir uçuş oldu" dedi