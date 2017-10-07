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Hintli yıldız oyuncu Aamir Khan Türkiye’den ayrıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü Bollywood yıldızı Aamir Khan, İstanbul ve Ankara’da katıldığı etkinliklerin ardından Türkiye’den ayrıldı.

  • İHA
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Oynadığı filmlerle dünya çapında milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Bollywood’un dünyaca ünlü oyuncusu Aamir Khan, Kültür ve Turizm Bakanlığının daveti ve vizyona girecek yeni filmi Secret Superstar’ın tanıtımı için 4 Ekim’de Türkiye'ye gelmişti. 3 gün boyunca İstanbul ve Ankara’da bazı programlara katılarak hayranlarıyla bir araya gelen Aamir Khan, Türkiye’deki temaslarının ardından ülkesi Hindistan’a döndü.

Hayranları fotoğraf çektirmek için sıraya girdi

Ülkesine gitmek üzere akşam saatlerinde Atatürk Havalimanına gelen Khan’ı, VİP girişinde bir grup hayranı karşıladı. Hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyerek aracından inen ünlü oyuncu, hayranlarıyla tek tek hatıra fotoğrafı çekti. Daha sonra aracına binerek VİP’e geçen Aamir Khan bilet ve pasaport işlemlerinin ardından Türk Hava Yollarının tarifeli uçağıyla Mumbai’ye gitti.

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