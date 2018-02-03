Hırsız diye kovaladılar FETÖ'nün sözde üst yöneticisi çıktı

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle'deki kargo firmasının şubesine gelen bir kişi, farklı bir kimlikle kargo paketini almak istedi.

Kargo görevlisi, durumdan şüphelenince paketi teslim etmedi. Bunun üzerine kaçmaya çalışan kişi, Sülyeliler Kıraathanesi önünden geçtiği sırada kahvede oturan gençler tarafından hırsız sanılarak kovalamaca ile yakalandı.

Bir süre yerde boğuştuktan sonra, oradan geçen bir jandarma erine teslim edilen ve daha sonra da polis merkezine götürülen şüphelinin kullandığı kimliklerin sahte olduğu belirlendi.

Detaylı incelemede gerçek kimliğinin K.A. (27) olduğu anlaşılan şüphelinin FETÖ firarisi olarak arandığı tespit edildi.

Kütahya'da FETÖ'nün kapatılan bir öğrenci yurdunda uzun süre müdürlük yaptığı ve örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu belirlenen şüphelinin, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu öğrenildi. Hakkında, Kütahya Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı bulunan K.A., İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

FETÖ şüphelisini yakalayan genç ise ,"Birinin koşarak kaçtığını gördüm. Daha sonra hırsız olabileceğini düşünerek yakaladım. Yerde bir süre boğuştuktan sonra boğazına sarılarak etkisiz hale getirdim. Daha sonra buradan geçen bir jandarma erine teslim ettim" dedi.