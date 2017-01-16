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Hırsızlar caminin musluklarını çaldı

Bolu'da yapımı henüz tamamlanmamış olan bir caminin abdesthanesindeki musluklar hırsızlar tarafından çalındı.

  • BOLU (İHA)
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  Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Çıkınlar Mahallesi’nde yaklaşık 1 yıl önce yapımına başlanan ve hala inşaat halinde olan Çıkınlar Camisi’nin abdesthanelerindeki demir musluklar yerlerinde sökülerek çalındı. Sabah saatlerinde caminin musluklarının söküldüğünü gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdiler. Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri muslukları çalan kişi veya kişileri arama çalışmalarına başladılar.
 
  Caminin henüz açılışını bile yapamadıklarını belirten muhtar Mustafa Kaçar, “Daha abdest bile alamadan caminin musluklarını çaldılar. Bu yapılan vatan hainliğinden başka bir şey değildir” şeklinde konuştu.

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