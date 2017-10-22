Hırsızlık için girdiği evde dolapta yakalandı Şanlıurfa'da, hırsızlık amacıyla girdiği evde elbise dolabında yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, aynı mahalledeki 3 evden daha çalındığı tespit edilen cep telefonları ele geçirildi