Hırsızlık için girdiği evde dolapta yakalandı
Şanlıurfa'da, hırsızlık amacıyla girdiği evde elbise dolabında yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, aynı mahalledeki 3 evden daha çalındığı tespit edilen cep telefonları ele geçirildi
- AA
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Eyyübiye ilçesindeki Muradiye Mahallesi'nde bir eve hırsız girdiğine ilişkin ihbar üzerine evi ablukaya aldı.
Evin içinde hırsızı arayan ekipler, zanlıyı elbise dolabında saklanırken buldu.
Zanlının üzerinde yapılan aramada, girdiği ev ile aynı mahalledeki diğer 3 evden çalındığı tespit edilen 4 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
Zanlının üzerinden çıkan cep telefonları sahiplerine teslim edildi.
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