Hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yüzleri maskeli iki şüphelinin motosikletle ara sokaklarda dolaştığı ihbarı üzerine mahalleye polis ekipleri sevk edildi.

Mahalleye yakın bir bölgede devriye görevi yapan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eşkal bilgileri verilen zanlıları Barış Bulvarı'nda görünce "dur" ihtarında bulundu.

İkazlara rağmen bulvar boyunca kaçmaya devam eden bu kişiler, Havaalanı Kavşağı'nda yakalandı. Şüpheliler Hüseyin N. ve Fatih İ'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ve motosiklette arama yapan ekipler herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Şüphelilerin yanlarındaki radyatörle ilgili çelişkili ifadeler vermesi üzerine araştırmayı sürdüren ekipler, bunu Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir kamyonetten çaldıklarını tespit etti.

Gözaltına alınan iki zanlı, Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne götürüldü.