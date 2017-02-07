Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hırsızlık zanlıları kendilerini kırmızı ışıkta ele verdi

Hırsızlık zanlıları kendilerini kırmızı ışıkta ele verdi- Bartın'da kırmızı ışıkta beklerken bulundukları otomobilde çaldıkları bilezikleri sayarken görülen zanlılar, polisin takibi sonucu yakalandı

Haberin
videosu
  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bartın’da, bir evden altın ve bir miktar para çaldığı iddiasıyla polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çatmaca mevkisinde kırmızı ışıkta durdukları esnada başka bir otomobildeki kişinin bilezik saydığını gördü.Otomobildeki 3 kişinin durumundan şüphelenen ekipler, durumu hırsızlık şubesi ekiplerine bildirdi.Ekiplerce, takibe alınan otomobil kent merkezinde durduruldu.Otomobilde ve şüphelilerin yapılan üst aramasında, Gölbucağı Mahallesinde bir evden çalındığı belirlenen 5 bilezik, 2 alyans, 1 takı seti ve 150 lira ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden F.A. tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.  

 

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bahçeli: CHP,HDP,PKK,FETÖ evet dedik diye bize saldırıyor

Bahçeli: CHP,HDP,PKK,FETÖ evet dedik diye bize saldırıyor

Diriliş Ertuğrul'da beklenmeyen ayrılık!

Diriliş Ertuğrul'da beklenmeyen ayrılık!

Rütbeleri alınan eski emniyet mensupları

Rütbeleri alınan eski emniyet mensupları

Nehirden adeta cephanelik çıktı

Nehirden adeta cephanelik çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA