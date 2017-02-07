Hırsızlık zanlıları kendilerini kırmızı ışıkta ele verdi

Bartın’da, bir evden altın ve bir miktar para çaldığı iddiasıyla polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çatmaca mevkisinde kırmızı ışıkta durdukları esnada başka bir otomobildeki kişinin bilezik saydığını gördü.Otomobildeki 3 kişinin durumundan şüphelenen ekipler, durumu hırsızlık şubesi ekiplerine bildirdi.Ekiplerce, takibe alınan otomobil kent merkezinde durduruldu.Otomobilde ve şüphelilerin yapılan üst aramasında, Gölbucağı Mahallesinde bir evden çalındığı belirlenen 5 bilezik, 2 alyans, 1 takı seti ve 150 lira ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden F.A. tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.