Hırsızlık zanlısını babası yakalattı

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çobanoğlu Ticaret Meslek Lisesinden 5 televizyon, 5 bilgisayar, semaver, çay ve şeker çalınması üzerine çalışma başlattı.

Okulun güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlıların eşkallerini tespit etti.

Çalışmalarını genişleterek sürdüren polis, şüphelilerin okulda hırsızlık yaptıkları gece Yalım Erez Sağlık Ocağı'na da hırsızlık için girdiklerini ancak polisin gelmesi üzerine kaçan kişiler olduğunu belirledi.

Ekiplerin zanlıları yakalamak için çalışma yaptığı sırada S.T. (62), polisi arayarak oğlu İ.T'nin (18) eve çok sayıda televizyon ve bilgisayarla geldiğini, hırsızlık yapmış olabileceği ihbarında bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi'ndeki eve giden polisler, okuldan çalınan bazı malzemeleri evde buldu. Baba da hırsızlık şüphelisi oğlunu polise teslim etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarındaki görüntülere göre çalışmalarını sürdüren ekipler, olaya karıştığı tespit edilen İ.T'nin arkadaşları A.Y. ve M.B'yi de yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı

"Bir daha yapsa yine ihbar ederim"

Oğlu tutuklanan inşaat işçisi baba S.T, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun bir gece eve televizyon ve bilgisayarla geldiğini söyledi.

Oğlunun hırsızlık yaptığını anladığını ifade eden S.T, "Eve geldiğinde kafası yerinde değildi, hırsızlık yaptığını anladım. Ben de polise giderek ihbar ettim. İlk kez böyle bir şey yaptı ama ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Yine yaparsa yine ihbar ederim. Devlete ve vatana karşı yapılan hatayı kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.