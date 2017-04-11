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Spicer: Hitler bile kimyasal silah kullanmadı

Beyaz Saray Basın Sekreteri Sean Spicer, Suriye'de rejim güçlerinin gerçekleştirdiği kimyasal saldırıya ilişkin, 'Adolf Hitler bile kimyasal silah kullanmadı' dedi.

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Beyaz Saray Basın Sekreteri Sean Spicer, düzenlediği basın toplantısında Suriye'de meydana gelen kimyasal saldırılara yönelik açıklama yaptı. Spicer, Rusya'nın Suriye'ye verdiği desteğin devam etmesine yönelik, "Neden Rusya, Suriye rejimine destek veriyor?" sorusunu sordu.

Spicer, Suriye'deki kimyasal saldırılara ilişkin, "Adolf Hitler gibi alçak bir adam bile kimyasal silah kullanmadı. Kendinize Rusya olup olmadığınızı sormanız gerekir, rejim güçlerinin sizinle müttefik olmasını ister miydiniz?” dedi.

Basın toplantısının ilerleyen saatlerinde Spicer, Hitler'in toplama kamplarında Yahudilere yönelik gaz kullanımı rekorunun düzeltme şansı olduğunu söyledi. Sean Spicer, "Adolf Hitler bile kimyasal silah kullanmadı. Özellikle Esad gibi kendi halkına kimyasal silah kullanmadı" diye konuştu.

 

 

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