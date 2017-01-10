HIV virüsü tespit edilen ailenin yardım çığlığı

Memleketi Kastamonu’dan Antalya’ya mevsimlik ağaç kesim işinde çalışmak üzere gelen 28 yaşındaki Özcan Türkoğlu’na bir yıl önce Kocaeli’de kızının doğumunda yapılan testlerde HIV (Bağışıklık yetmezlik virüsü) teşhisi konuldu. Aynı hastalığa eşi Fatma ve 1 yaşındaki minik kızı Helin’in de yakalandığı tespit edildi. İddiaya göre, Antalya’da ağaç kesiminde günlük 120 liralık yevmiye ile çalışan Türkoğlu’nun 30 günlük parası verilmedi. Bunun üzerine bir de hastalığı ilerleyen Türkoğlu, şiddetli öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle Atatürk Devlet Hastanesine başvurdu. Burada bir süre tedavisi yapılan Türkoğlu, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sosyal güvencesi olmayan Özcan Türkoğlu’nun tedavisi düzenli bir şekilde yapıldı. İddiaya göre, 850 TL’lik hastane masrafı olduğunu öğrenen Türkoğlu, borcunun daha da artmaması için taburcu olmak istedi. Hastane masrafını ödeme gücü olmayan Türkoğlu, imzaladığı senet karşılığında taburcu oldu. Zatürre başlangıcı da bulunan bir çocuk babası Türkoğlu, hayırsever kişinin verdiği bir mutfakta yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Sadece bir yer yatağı bulunan odada yarı aç yarı tok yaşamaya çalışan Türkoğlu ailesi kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

"Paramı alamadım"

Günlüğü 120 liradan 30 gün çalışmasına rağmen parasını alamadığını dile getiren Türkoğlu, "Paramı alamayınca zor durumda kaldık. Buradaki bir arkadaşımızın evinde 20 gün kaldık. Daha sonra bir hayırsever inşaat halindeki evde kalabileceğimizi söyledi. Bu ev bomboş bir yer yatağı ve küçük mutfak tüpü var" dedi.

"Sağlık güvencem yok"

HIV hastası olduğunu 1 yaşındaki kızları Helin’in doğumunda tespit edildiğini aktaran Türkoğlu, "Bu hastalık nedeniyle hızla kilo vermeye başladım. Nefes darlığım arttı. Yemek yiyememeye başladım. Benim sosyal güvencem olmadığı için sıkıntı yaşıyorum. Nereye başvurduysak yardım eden olmadı. SGK olmadığı için masraflarım yüksek. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi oluyordum ama parası yüksek. Nasıl ödeyeceğim. 1.5 ay hastanede yatmam gerekiyordu. Ama masrafları nasıl ödeyebilirim" dedi.

"Senet imzaladı"

İlk tedavisi sürecinde sosyal güvencesi olmadığı için 850 TL bir ücret çıkarıldığını dile getiren Türkoğlu, "Param olmadığı için taburcu oldum. 850 TL’lik senet karşılığında mecburen hastaneden çıkmak zorunda kaldım. İlaçlarım var ama kullanamıyorum. Hastanedeyken ilaçlarımı kullanıyordum. Şu an hiçbir ilacım yok. Kullanmam gereken ilacın biri 700 TL, diğeri bin 700 TL. Kızımda HIV başlangıcı var. Yaşını dolduracağı için kısa süre sonra onun da tedavisine başlanacak. Eşimde de HIV var" diye konuştu.

Maddi imkanının olmadığını ifade eden Türkoğlu, "Tedavim için hayırseverlerden sigorta primimin yatırılması istiyorum. Bir destek bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"1 yaşındaki kızı da HIV "

Kızlarının doğumundan sonra kendisinde de HIV olduğunu öğrendiğini aktaran anne Fatma Türkoğlu, "Kızıma virüs yayılmasın diye birkaç ilaç tedavisi yapıldı. Eşimin durumu kötüleşti. Zor günler geçiriyoruz. Sigorta olmadığı için mağdur olduk. Çok ağır bir hastalık eşimin iyi bir ortamda tedavisinin yapılması gerekiyor. Kızım için destek bekliyoruz. Ona bir şey olmasın" dedi.

Mutfakta yaşam mücadelesi verdiklerini kaydeden anne Fatma, tek oda evi de kısa süre içinde boşaltmalarının istendiğini belirtti.

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ise sosyal güvencesi ve yeşil kartı olmayan hastaların ücretli tedavi edildiğini bildirdi.