Hizan Belediyesi'nde arama

BMGK'da Ýsrail oylamasý ertelendi

BM Güvenlik Konseyi'nde Ýsrail'in iþgali altýndaki Filistin topraklarýnda yasa dýþý tüm yerleþim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasýný talep eden karar tasarýsýnýn oylanmasý ertelendi.