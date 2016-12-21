Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hizan Belediyesi'nde arama

Terör soruþturmasý kapsamýnda tutuklanan Ýhsan Uður'un makam odasýnda arama yapýldý.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bitlis'teki terör soruþturmasý kapsamýnda tutuklanan ve Hizan Belediye Baþkanlýðý görevinden uzaklaþtýrýlan Ýhsan Uður'un makam odasýnda ve belediyenin birimlerinde arama yapýldý.

Alýnan bilgiye göre, akþam saatlerinde Hizan Belediyesi'ne giden Ýlçe Emniyet Amirliði ve Jandarma Özel Harekat ekipleri, terör soruþturmasý kapsamýnda tutuklanan Uður'un odasýnda ve belediye binasýnda arama yaptý.

Birimlerdeki bazý evraklarý da inceleyen güvenlik güçleri, daha sonra binanýn çevresinde yoðun güvenlik önlemi aldý.

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN

Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.

Yorumlar

Yorumlarýnýzý kendi özgün iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.

  • Lütfen birþeyler yazýnýz. Yorum alaný boþ býrakýlamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrasý yayýnlanacaktýr.
  • Mesajlarýnýz size hukiki sorumluluk doðurur.
  • Bir hata oluþtu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Baþbakan Yýldýrým: Cumhurbaþkaný yürütmeyle ilgili her türlü kararý kararname ile çýkartabilecek

Baþbakan Yýldýrým: Cumhurbaþkaný yürütmeyle ilgili her türlü kararý kararname ile çýkartabilecek

Muþ'ta asýrlýk gelenek böyle yaþatýlýyor

Muþ'ta asýrlýk gelenek böyle yaþatýlýyor

Teröre karþý dayanýþma maçý: Yýldýzlar Karmasý

Teröre karþý dayanýþma maçý: Yýldýzlar Karmasý

Cumhurbaþkaný Erdoðan Þžehitlere Saygý Maçý'nda

Cumhurbaþkaný Erdoðan Þžehitlere Saygý Maçý'nda

En Çok Okunanlar

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA