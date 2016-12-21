Hizan Belediyesi'nde arama
Terör soruþturmasý kapsamýnda tutuklanan Ýhsan Uður'un makam odasýnda arama yapýldý.
Bitlis'teki terör soruþturmasý kapsamýnda tutuklanan ve Hizan Belediye Baþkanlýðý görevinden uzaklaþtýrýlan Ýhsan Uður'un makam odasýnda ve belediyenin birimlerinde arama yapýldý.
Alýnan bilgiye göre, akþam saatlerinde Hizan Belediyesi'ne giden Ýlçe Emniyet Amirliði ve Jandarma Özel Harekat ekipleri, terör soruþturmasý kapsamýnda tutuklanan Uður'un odasýnda ve belediye binasýnda arama yaptý.
Birimlerdeki bazý evraklarý da inceleyen güvenlik güçleri, daha sonra binanýn çevresinde yoðun güvenlik önlemi aldý.
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