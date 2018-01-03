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Hizan´da patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Bitlis´in Hizan ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlarda teröristlerin el yapımı patlayıcı madde yapımında kullandıkları çok sayıda malzeme ele geçirildi.

  • DHA
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Hizan'ın Balga Mahallesi kırsalına Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ve 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında bölgede yapılan aramalarda toprağa gömülü patlayıcı madde yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçerildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor. 

 

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