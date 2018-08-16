Hollanda Başkan Erdoğan'a hakarete soruşturma başlattı
Hollanda'da, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
- AA
Hollanda savcılığı Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğinin şikayeti üzerine 2016'da Başkan Erdoğan'a hakaret eden 64 yaşındaki bir kişi hakkında soruşturma başlattı.
Haberlerde, zanlının Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine birçok kez Erdoğan'a karşı hakaret içeren ifadeler ile Erdoğan'ı Hitler'e benzeten fotoğrafın bulunduğu elektronik posta gönderdiği belirtildi.
"Hakaret, memura hakaret ve dost ülkenin liderine hakaret" yasası çerçevesinde hakkında soruşturma başlatılan zanlının cuma günü ilk duruşmasının yapılacağı kaydedildi.
Hollanda'da dost ülkenin liderine hakarete 8 aya kadar hapis cezası uygulanabiliyor.
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