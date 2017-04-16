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Hollandalı siyasiden Avrupa'ya ders olacak cevap

Hollandalı Birlik Partisi lideri Arnoud van Doorn, Türkiye'deki referanduma ilişkin yayınladığı mesaj ile 'Hayır' propagandası yapan Avrupa'ya ders verdi.

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