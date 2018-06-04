Horasan’da aşırı yağış nedeniyle ev ve ahır çöktü
Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal köyü Çayanyurdu mezrasında bir vatandaşa ait ev ve ahır çöktü. Olayda ahırda bulunan 2 küçükbaş hayvan telef oldu
- İHA
Kadıcelal köyüne bağlı Çayanyurdu mezrasında yaşayan Ramazan Aktaşa ait ev ve ahır, aşırı yağışlara dayanamayarak çöktü. Ahırda barınan 2 küçükbaş hayvan, çökme sonucu telef oldu. Birçok hayvan ise moloz yığınlarının altında kalarak yaralandı. Hayvancılık yaparak geçimini sağladığını belirten Ramazan Aktaş, maddi zarara uğradığını söyledi.
Öte yandan köyde yaşayan vatandaşlar ise bölgede bir kaç haftadır aralıksız yağmurun etkili olduğunu ve bunun da toprak örtülü evlerde tehlike arz ettiğini bu yüzden evlerinde he an çökme olabileceği tehlikesi nedeniyle korku içinde olduklarını dile getirdiler.
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