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Horoz dövüştürüp kumar oynayan 11 kişi gözaltına alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde horoz dövüşleri düzenlenen bir iş yerine baskın yapan polis, 11 kişiyi gözaltına aldı. Polis 11 horozu da koruma altına aldı.

  • İHA
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Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri Kepez Mahallesi Veteriner Doğan Tuğrul Sokak üzerinde depo olarak kullanılan bir iş yerinde horoz dövüşleri düzenlendiği ihbarı aldı. Bir süre iş yerini takibe alan polis ekipleri bugün öğlen saatlerinde depoya baskın düzenledi. Deponun arenaya dönüştürüldüğünü gören polis içeride bulunan 11 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri depoda ele geçirilen 11 horozu da koruma altına aldı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından emniyete götürüldü. Koruma altına alınan horozların Orman İşletme Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi. Şüphelilerin Zonguldak merkez, Devrek, Bartın, Çaycuma, Düzce ve Ereğli’ye yakın bölgelerden her hafta gelerek horoz dövüşlerine katıldıkları ifade edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin her birine 290 TL kumar oynamaktan, hayvanlara kötü davranmaktan ise 4 bin 900 TL ceza kesileceği belirtildi.

Polisin olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.

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