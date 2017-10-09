Hrant Dink cinayeti davasında ara kararlar belli oldu

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 21 kişiden 5'inin tahliyesine karar verilen duruşmanın diğer ara kararları belli oldu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliyelerine karar verdiği sanıklar dönemin Samsun Emniyet Müdürlüğü görevlileri Metin Balta ve Ahmet Çetiner ile Trabzon jandarma görevlileri Gazi Günay, Ergün Yorulmaz ve Hüseyin Yılmaz'ın yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, aralarında Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'in de bulunduğu 16 sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Kamera kayıtları sonucu düzenlenen raporlarda belirtilen sanıkların doğru olup olmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu'ndan rapor isteyen mahkeme heyeti, dosyadaki sanıkların FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olup olmadığının tespiti için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına karar verdi.