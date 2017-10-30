Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hrant Dink cinayeti sanığı Ercan Gün başka bir soruşturma kapsamında emniyette

Hrant Dink cinayetine ilişkin davada tutuklu bulunan Fox TV eski Haber Müdürü Ercan Gün’ün, başka bir soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

  Hrant Dink cinayetine ilişkin dava kapsamında tutuklu bulunan Fox TV eski Haber Müdürü Ercan Gün’ün, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne getirildiği belirtildi. Gün’ün emniyete götürülmesine neden olana konunun, FETÖ itirafçısı olan İstanbul eski Güvenlik Şube Müdürü Yunus Dolar’ın, MİT Müsteşar Hakan Fidan’ın ifadeye çağırılmasına ilişkin açıklamalarına dayandığı öğrenildi. İtirafçı eski polis şefinin, 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılmasına örgütün Pensilvanya'daki lideri Fetullah Gülen'in karar verdiğini, bu bilgiyi de kendisine FOX TV eski Haber Müdürü Ercan Gün'ün aktardığını ifade ettiği, bu itiraf doğrultusunda Gün’ün emniyete getirildiği kaydedildi.

  Cumhuriyet tarihine geçen 7 Şubat MİT krizi ile ilgili eski polis şefinin itirafları ışığında Gün, emniyete getirilerek ifadesine başvuruluyor.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dev proje Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla açıldı

Dev proje Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla açıldı

Evinin altından çıkan tabutun sırrı çözüldü

Evinin altından çıkan tabutun sırrı çözüldü

Yeni aldıkları evden yarım asırlık hazine çıktı

Yeni aldıkları evden yarım asırlık hazine çıktı

Yüksek maaşın formülü açıklandı

Yüksek maaşın formülü açıklandı

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

TUSKON davasında flaş gelişme... 10 sanığa tahliye

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA