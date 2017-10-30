Hrant Dink cinayeti sanığı Ercan Gün başka bir soruşturma kapsamında emniyette

Hrant Dink cinayetine ilişkin dava kapsamında tutuklu bulunan Fox TV eski Haber Müdürü Ercan Gün’ün, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne getirildiği belirtildi. Gün’ün emniyete götürülmesine neden olana konunun, FETÖ itirafçısı olan İstanbul eski Güvenlik Şube Müdürü Yunus Dolar’ın, MİT Müsteşar Hakan Fidan’ın ifadeye çağırılmasına ilişkin açıklamalarına dayandığı öğrenildi. İtirafçı eski polis şefinin, 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılmasına örgütün Pensilvanya'daki lideri Fetullah Gülen'in karar verdiğini, bu bilgiyi de kendisine FOX TV eski Haber Müdürü Ercan Gün'ün aktardığını ifade ettiği, bu itiraf doğrultusunda Gün’ün emniyete getirildiği kaydedildi.

Cumhuriyet tarihine geçen 7 Şubat MİT krizi ile ilgili eski polis şefinin itirafları ışığında Gün, emniyete getirilerek ifadesine başvuruluyor.