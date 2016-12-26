HRW İcra Direktörü Roth'tan Türkiye ile ilgili manipülatif paylaşım

Yayınladığı raporlar ve paylaşımlarla uluslararası alanda tartışılan İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) İcra Direktörü Kenneth Roth'un Türkiye hakkında Twitter'daki son paylaşımı tartışma konusu oldu.

Roth, sosyal medyadaki bir paylaşımında, kasım ayında PKK tarafından yapılan ve aralarında iki polisin de bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırının fotoğrafının altına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi suçlayıcı ifadeler kullandı. Sosyal medyadan gelen, paylaşımın "yanlış, manipülatif ve yalan" olduğuna yönelik tepkilerin üzerine Roth, tweetini silmek zorunda kaldı.

Roth'un resmi Twitter hesabından, "Hayır, burası Halep değil. Bu Erdoğan'ın Türkiye'sinin Kürtlerin yaşadığı Diyarbakır kentine (ve diğer kentlere) yaptıkları." ifadesiyle dün paylaştığı tweette, terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'da 11 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıda yıkılan binaya ait bir fotoğrafı kullandı.

HRW Direktörü, attığı tweetin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan tepkiler üzerine paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde PKK'lı teröristlerce 4 Kasım'da düzenlenen saldırıda, 2 polis şehit olmuş, 11 sivil hayatını kaybetmiş, 100'ü aşkın kişi yaralanmıştı.

HRW'nin 1993 yılından bu yana başında olan Roth, son dönemde PKK ve terör örgütünün siyasi uzantıları hakkındaki açıklamalarıyla "terörle arasına mesafe koymadığı" eleştirilerine muhatap oluyor.

Daha önceki açıklamalarında, "Türkiye'de muhalif Kürt gruplara baskı yapılıyor" türü iddialara yer veren Roth, 10 Aralık'ta İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen terör saldırısından iki gün sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da saldırının sorumlusu PKK'nın uzantısı TAK hakkında, "Ama Kürt milislerin sivilleri bombalaması için hiçbir neden yok." gibi yumuşak ifadelere yer vermişti. Roth saldırının faillerini "Kürt milisler" olarak tanımlayarak PKK'yı bir terör örgütü olarak görmediğini ortaya koymuştu.

New York Times gazetesinde 8 Aralık'ta yayımlanan ve kanlı terör örgütü PKK'nın "cinsiyet eşitliğine sahip olduğunu" iddia eden makaleyi paylaşan Roth, Kürtlerin, PKK'nın ve HDP'nin cinsiyet eşitliğine sahip olduğunu, bunun bir tehdit olarak görüldüğünü savunmuştu.

Roth, merkezi New York'ta bulunan ve 80'den fazla ülkede faaliyet gösteren HRW'nin 1993 yılından bu yana örgütün icra direktörlüğü görevini yürütüyor.