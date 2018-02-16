HSK, 17 hakim ve savcıyı FETÖ gerekçesiyle açığa aldı
Hakimler ve Savcılar Kurulu, 17 hakim ve savcıyı FETÖ gerekçesiyle açığa aldı .
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 17 hakim ve savcıyı FETÖ gerekçesiyle açığa aldı. Açığa almalarla ilgili olarak HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'dan açıklama geldi.
Habertürk'ün aktardığına göre, HSK Başkanvekili Yılmaz, "HSK’nın FETÖ terör örgütüyle iltisaklı hakim savcılarla ilgili çalışmaları tamamlanmış değil. Bilgiler geldikçe güçlü, inandırıcı, kanaat verici bilgiler geldikçe onların doğruluğu hakkında da gerekli araştırmaları yaparak hızla hsk yine adımlarını atmaya devam ediyor. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek." dedi.
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