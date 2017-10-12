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HSK 287 yargı mensubunun görev yerini değiştirdi

HSK 287 yargı mensubunun görev yerini değiştirdi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSK) 1. Dairesi, 267’si adli yargı hakim ve savcısı 20’si idari yargı hakimi olmak üzere 287 yargı mensubunun görev yerini değiştirdi.

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HSK 287 yargı mensubunun görev yerini değiştirdi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSK) 1. Dairesi, 267’si adli yargı hakim ve savcısı 20’si idari yargı hakimi olmak üzere 287 yargı mensubunun görev yerini değiştirdi.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSK) 1. Dairesi, 267’si adli yargı hakim ve savcısı 20’si idari yargı hakimi olmak üzere 287 yargı mensubunun görev yerini değiştirdi.

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