HSK 287 yargı mensubunun görev yerini değiştirdi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSK) 1. Dairesi, 267’si adli yargı hakim ve savcısı 20’si idari yargı hakimi olmak üzere 287 yargı mensubunun görev yerini değiştirdi.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSK) 1. Dairesi, 267’si adli yargı hakim ve savcısı 20’si idari yargı hakimi olmak üzere 287 yargı mensubunun görev yerini değiştirdi.