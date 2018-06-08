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HSK Genel Kurulu, faaliyete geçecek olan Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemelerinin yargı çevrelerini belirledi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, eylül ayında göreve başlaması kararlaştırılan Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemelerinin yargı çevrelerini belirledi.

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Resmi Gazete'de yayımlanan HSK Genel Kurulu kararına göre, bölge adliye mahkemelerine yıllık gelen iş miktarı ve bu mahkemelerin derdest dosya sayıları dikkate alınarak, Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi planlandığı belirtilerek, bu nedenle yargı çevrelerinin yeniden belirlendiği kaydedildi.

Buna göre, Konya Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresi Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'dan oluşurken, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Aksaray, Karaman ve Konya'nın; Antalya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden ise Afyonkarahisar'ın çıkartılması ve Konya Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresine dahil edilmesi kararlaştırıldı.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresi ise Sakarya, Bartın, Bolu, Düzce, Kocaeli ve Zonguldak olarak belirlendi. Bu kapsamda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Kocaeli ve Sakarya; Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden ise Bartın, Bolu, Düzce ve Zonguldak çıkartılarak, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edildi.

Söz konusu yargı çevreleri illerin mülki sınırlarını kapsayacak şekilde oluşturulurken, diğer bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinde değişikliğe gidilmedi.

Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemeleri, faaliyete geçeceği 3 Eylül 2018 tarihi itibarıyla belirlenen yargı çevresi kapsamında görev yapacak.

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