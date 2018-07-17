HSK tarafından Yargıtay ve Danıştay'a yeni üye seçilmesine dair kararlar Resmi Gazete'de yer aldı

Yargıtay ve Danıştay'a seçilen yeni üyelere ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, HSK Genel Kurulunca Yargıtay'a 100, Danıştay'a ise 12 yeni üye seçildi.



Yargıtay'ın yeni üyelerinin isimleri şöyle:



Abdullah Özer, Abdurrahman Orkun Dağ, Ahmet Badalı, Ahmet Kar, Ahmet Sezer, Ali Doğan, Ali Nevzat Açıkgöz, Ali Öztürk, Ali Sandıkcı, Aytekin Cenikli, Bayram Aydoğdu, Bayram Şen, Berrin Aksoyak, Bülent Kantarcı, Cafer Aşık, Celal Albay, Cengiz Balıkçı, Cengiz Turhan, Çetin Akkaya, Doğan Ağırman, Ekrem Çetintürk, Harun Mert, Orhan Sekmen, Ergün Şahin, Ertan Aydın, Fahrettin Kırbıyık, Fahrettin Koç, Faris Karak, Fatih Akdoğan, Fatih Mehmet Öztürk, Fehmi Tosun, Ferhan Temel, Feyzullah Taşkın, Fikret Demir, Haluk Beşer, Hasan Öz, Hayri Kaynar, Hulusi Pur, Hüseyin Sarıkamış, İbrahim İlhan, İbrahim Pektaş, İdris Ünal, İlhan Kara, İsmail Aysal, İsmail Tamer, İsmail Ulukul, İsmail Yavuz, Kemalettin Ünlü, Kenan Zeybek, Mahmut Akgün, Mehmet Asanoğlu, Mehmet Cebeci, Mehmet Fatih Belviranlı, Mehmet Odabaşı, Mehmet Özdemir, Mehmet Tunç, Metin Tepe, Mikail Özdemir, Muhammed Yavuz, Muharrem Ürgüp, Mustafa Çorumlu, Mustafa Demirel, Mustafa Doğru, Mustafa Erol, Mustafa Karayıldız, Mustafa Taner Uyar, Mustafa Yapıcı, Mustafa Yıldırım, Muzaffer Gürkanlı, Nadir Meral, Nazım Durmaz, Necip Topuz, Numan Kılıç, Orhan Balbal, Orhan Usta, Orhan Yalmancı, Rahmi Altuntop, Recep Uyanık, Rifat İnanç, Sabri Yılmaz, Sadi Doğan, Salim Küçük, Selim Aker, Serdar Coşkun, Serdar Mutta, Sinan Sezer, Şaban Kazdal, Şahin Çil, Şerafettin Özyürür, Şerafettin Saka, Talip Bakır, Tekin Küçük, Turhan Kök, Uğur Sürmeli, Veli Şengün, Velihattin Eldemir, Yakup Dokgöz, Yılmaz Akıncı, Yunus Yılmaz, Yüksel Gezgin.



Danıştay'ın HSK tarafından belirlenen yeni üyeleri ise şu isimlerden oluştu:



Abdullah Aygün, Ali Çopur, Battal Öğüt, Fatih Terzi, Gülay Ölmez, Kemal Açıkgöz, Musa Heybet, Mustafa Arslan, Ömer Civri, Recep Kılıç, Sami Karatekin, Şahnaz Gerek.