HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı adliyeleri denetliyor

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanlığı, adli ve idari yargı adliyelerinde denetimlere başladı. Yakın zamanda incelemelere başlayan Teftiş Kurulu, 72 adliyede denetim yaptı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı, adliyelere yönelik yaklaşık 7 yıldır yapılmayan denetimler için harekete geçti.

Kurul, hakim ve savcıların soruşturma ile dava dosyalarına yönelik çalışmalarını da içeren çeşitli işlemleri mercek altına almaya başladı. Müfettişler bu kapsamda bugüne kadar 72 adliyeyi denetledi.

Denetim yapılan adliyelerde, tamamlanan dosyalar ile derdest soruşturma ve dava dosyaları incelendi. Bunun yanı sıra mali konularla ilgili de kontroller gerçekleştirildi.

Denetlenen adliye sayısı 100'e ulaşacak

Ulusal Yargı Ağı Platformu (UYAP) üzerinden yapılan iş ve işlemler de denetimler sırasında ele alındı. Müfettişler, denetimlerim tamamlandığı adliyelerdeki kontrollere ilişkin raporlarını hazırlamak için çalışmaya başladı.

Öte yandan, denetimlerini sürdüren HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı, yıl sonuna kadar 100 adliyede kontrollerini tamamlamayı hedefliyor.