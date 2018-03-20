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HSK: 356 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 356 hakim ve savcının görev yeri değişti.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 426 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi 326, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 427 Sayılı İdari Yargı Kararnamesi ile de 30 hakim ve savcının görev yerleri değişti. 

 

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