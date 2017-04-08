Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

HSYK, 23 yeni ihtisas mahkemesi belirledi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Dairesi, terör suçlarına bakmak üzere 18 ilde 23 yeni ihtisas mahkemesi belirledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

HSYK 1. Dairesinin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Daire, mahkemelerin iş yoğunluğu, davaların niteliği ve kapsamı doğrultusunda bu suçlara bakmak üzere ilave ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi gerektiğine ilişkin talepleri görüştü.

Bu çerçevede, kurulu olup faaliyete geçirilmesine karar verilen Adana 12 ve 13, Antalya 9 ve 10, Batman 3, Bursa 9 ve 10, Denizli 5, Edirne 3, Elazığ 3, Eskişehir 4, Hatay 3, Isparta 3, İzmir 14 ve 15, Kahramanmaraş 3, Kayseri 4, Kocaeli 5, Konya 7 ve 8, Manisa 3, Mersin 8 ve Sivas 3. Ağır Ceza mahkemelerinin terör suçlarıyla ilgili davalar bakımından ihtisas mahkemeleri olarak belirlenmelerine karar verildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Bozdağ: FETÖ'cü 120 vekil varsa yanına alsın, Başbakan olsun

Bakan Bozdağ: FETÖ'cü 120 vekil varsa yanına alsın, Başbakan olsun

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA