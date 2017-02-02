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HSYK tarafından açığa alınan savcı gözaltına alındı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesince, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen ve dün açığa alınan Karabük'ün Safranbolu ilçesi Cumhuriyet savcısı gözaltına alındı.

  • İHA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan ve bugün HSYK 2. Dairesi tarafından haklarında yürütülen soruşturma tamamlanana kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılan 7 hakim ve savcı arasında yer alan Safranbolu ilçesi Cumhuriyet Savcısı A.Z.G, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Karabük Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

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