HÜDA PAR Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamı protesto etti

Fatih Camisi'nde toplanan partililer, "Zulme sessiz kalmak zulümdür! Arakan için omu omuza" yazılı pankart açarak, "Müslüman uyuma Arakan'a sahip çık", "Budist katiller hesap verecek" sloganları ve tekbirler eşliğinde Saraçhane Parkına doğru yürüyüşe geçti.

HÜDA PAR İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Seyfullah Sivi, burada yaptığı basın açıklamasında, son iki asırdır batılı emperyalistlerin yoğun bir şekilde işgal ve sömürü politikaları ile karşı karşıya kalan İslam coğrafyasında, her geçen gün çok daha büyük acılar, çok daha hazin trajediler yaşandığını belirtti.

Sivi, son iki haftadır Müslümanlara yönelik yapılan saldırılar sonucu binlerce Arakanlı'nın, insanlığı utandıracak bir vahşetle katledildiğine dikkati çekerek, "Bu katliamlar karşısında çaresizlik içerisinde kıvranan Arakanlı Müslümanlar tüm dünyanın gözleri önünde dilim dilim doğranmakta, diri diri yakılmakta ve canlı canlı toprağa gömülmektedir. Bu vahşet karşısında uluslararası kuruluşlar, İslam ülkeleri ve ne yazık ki insanlık sessizliğini korumakta ve görmemezlikten gelmektedir." dedi.

Emperyalistlerin çıkar savaşlarının ortasında kalan Rohingyalı Müslümanların, modern dünyanın gözleri önünde kurban edildiğini vurgulayan Sivi, "Myanmar hükümetini ve Budist çeteleri işledikleri insanlık dışı suçlardan dolayı lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Müslüman ülkelerin yöneticilerini, ümmet şuuruyla harekete geçip, dünya mazlumlarının hürriyeti için çaba sarf etmeye davet ettiklerini kaydeden Sivi, "Tüm Müslümanları özelde Arakan, genelde tüm İslam coğrafyasında zulüm gören Müslümanların sesine ses olmaya, zulümlerin sona ermesi ve İslam ümmetinin muzaffer olması için samimi dualarda bulunmaya, buluşmaya davet ediyoruz." diye konuştu.