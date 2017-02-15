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HÜDA PAR referandum kararını açıkladı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, parti olarak referandumda tercihlerinin 'EVET' olduğunu açıkladı.

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HÜDA PAR'ın merakla beklenen referandum kararını, Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğu yaptığı açıklamayla duyurdu. Yapıcıoğlu, partisinin genel merkez binasında yaptığı basın açıklamasında, referandumda ki tercihlerinin evet olacağını belirtti. (doğruhaber)

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