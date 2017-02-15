HÜDA PAR referandum kararını açıkladı
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, parti olarak referandumda tercihlerinin 'EVET' olduğunu açıkladı.
HÜDA PAR'ın merakla beklenen referandum kararını, Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğu yaptığı açıklamayla duyurdu. Yapıcıoğlu, partisinin genel merkez binasında yaptığı basın açıklamasında, referandumda ki tercihlerinin evet olacağını belirtti. (doğruhaber)
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