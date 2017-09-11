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Hudut askerleri FETÖ şüphelilerini sınırda yakaladı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi çift, Yunanistan sınırında hudut askerlerince yakalandı.

  • AA
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yunanistan sınırındaki Doyran köyü yakınlarında devriye görevini yapan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri, yasa dışı yoldan geçiş yapma hazırlığındaki, aralarında 2 çocuğunda olduğu 6 kişilik grubu yakaladı.
 
Yakalananlar Suriyeli olduklarını Arapça anlattılar.
 
Daha sonra grubun geldiği yoldaki kontrolde askerler tarafından evlilik cüzdanı bulundu. Evlilik cüzdanının kendilerini Suriye uyruklu olarak tanıtan gruptaki iki kişiye ait olduğu belirlendi.
 
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle mesleklerinden ihraç edildikleri, gözaltına alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları ve haklarında yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu belirtilen Dicle Üniversitesi teknisyeni A.D (36) ile eski polis memuru eşi H.D (33) jandarma ekiplerine teslim edildi.
 

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