Hudut kartalları bir ayda 23 FETÖ şüphelisi yakaladı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün talimatıyla kaçma girişimlerini arttıran örgüt üyeleri, daha çok Yunanistan'a geçmeyi deniyor.

Anlaştıkları göçmen kaçakçılarının askeri yasak bölgeye kadar bıraktığı FETÖ şüphelileri, Meriç Nehri'ni aşarak Yunanistan üzerinden Avrupa'ya kaçmaya çalışıyor.

Kaçak giriş ve çıkışlara izin vermemek için Yunanistan ve Bulgaristan sınırında görev yapan Edirne'de konuşlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut Kartalları", FETÖ üyelerinin sınırdan Avrupa'ya kaçma girişimlerini boşa çıkarmaya devam ediyor.

- Kaçma girişimleri yoğunlaştı

Geçen yıl 76 FETÖ şüphelisini yakalayan hudut askerleri, bu yıl temmuz ayı ortalarına kadar 55 FETÖ şüphelisinin kaçışını engelledi.

Bu yıl 10 Temmuz'a kadar 55 FETÖ şüphelisinin kaçışı engellenirken, son 30 günde ise 23 FETÖ şüphelisi kaçma girişimindeyken askeri yasak bölgede yakalandı.

Bu yıl 10 Temmuz ile 10 Ağustos arasında, FETÖ'cülerin kaçma girişimlerinin arttığı tespit edildi.