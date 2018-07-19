"Hudut kartalları" FETÖ şüphelilerini sınırda yakaladı
Edirne'de hudut askerleri, FETÖ şüphelisi 2 eski öğretmeni Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakaladı.
- AA
"Hudut kartalları" olarak bilinen 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 2 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı.
Yunanistan'a kaçma girişimindeki şüphelilerin, FETÖ üyeliğinden aranan Mustafa K. ve Tarık T. oldukları belirlendi.
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