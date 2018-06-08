Hükûmetten, 7 camiyi kapatma kararı alan Avusturya'ya bir tepki daha: Avrupa'nın değerlerinin reddediyorlar Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Avusturya'da 7 caminin kapatılması kararıyla ilgili olarak, 'Avusturya'nın Avrupa'nın değerlerini reddetmesinin somut göstergesidir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir.' dedi.