Hukuk Okulu 6 başladı

Her sene farklı konu ve konuşmacılarla Türkiye’nin dört bir yanından hukuk fakültesi öğrencilerinin büyük ilgisiyle karşılaşan ''Hukuk Okulu’' programı bu sene 9-10-11 Mart tarihlerinde Hukukçular Derneği Gençlik Komisyonu öncülüğünde ve Doğuş Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ülker, Türk Hava Yolları, Albaraka Türk sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Program hakkında açıklamalarda bulunan Hukukçular Derneği Başkan yardımcısı ve Gençlik Komisyonu Başkanı Av. Melih Gülseren, “ Hukuk okulu, derneğimizin altı yıldan beri devam eden marka etkinliği. Bugüne kadar hukuk okulu etkinliklerinde yaklaşık 5.000 hukuk fakültesi öğrencisiyle program yaparak sertifika verme imkanı bulduk. Bu sene 6.’sını düzenlediğimiz programımız için ise şu ana kadar www.hukukokulu.org.tr adresinden yaklaşık 2500 hukuk fakültesi öğrencisinden başvuru aldık. Hukuk Okulu 6 programımıza katılımın bu sene 1500 ile 2000 kişi arasında olacağını tahmin ediyoruz.

Etkinliğimizde bu sene özellikle katılımcıların okulda görme imkanı bulamayacaklarını düşündüğümüz Havacılık Hukuku, Moda Hukuku, Sigorta Tahkim Yargılaması, Mobil Bilişim Hukuku gibi, hukuk alanındaki güncel ve rağbet gören konuları işleme kararı aldık. Buradaki amacımız katılımcıları hukukun bakir kalmış alanlarına yönelmeleri için cesaretlendirerek, nitelikli alanlarda geleceğin kalifiye hukukçularının yetişmesine vesile olmak. Üç gün sürecek etkinliğin sonunda katılımcılara sertifika takdimi de yapacağız. Ayrıca bu seneki etkinliğimizde sponsorlarımızın da desteği ile; katılımcıları farklı konu ve konukları yanında çeşitli süprizler de bekliyor olacak. “ şeklinde konuştu