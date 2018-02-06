Hukukçu Alaaddin Varol: CHP tabanı Kılıçdaroğlu'nu dönüştürdü
Hukukçu Alaaddin Varol, CHP tabanının Kemal Kılıçdaroğlu'nu dönüştürdüğünü ve iktira olmayı değil, iktidarla kavgadan yana olduğunu söyledi.
Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Hukukçu Alaaddin Varol, CHP tabanının Kemal Kılıçdaroğlu'nu dönüştürdüğünü savundu.
Varol, "Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelebilmek için tabanını dönüştürebilecek özellikte olsaydı lider olacaktı. Tabanı dönüştüremediği için, taban Kemal Kılıçdaroğlu'nu dönüştürdü. Şu anda tabanı ne diyorsa, Kemal Kılıçdaroğlu onu yapmaya çalışıyor. Taban kesinlikle iktidarla kavgadan yana. İktidara geleyim düşüncesinde değil" dedi.
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