Hukukçu Alaaddin Varol: CHP tabanı Kılıçdaroğlu'nu dönüştürdü

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Hukukçu Alaaddin Varol, CHP tabanının Kemal Kılıçdaroğlu'nu dönüştürdüğünü savundu.

Varol, "Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelebilmek için tabanını dönüştürebilecek özellikte olsaydı lider olacaktı. Tabanı dönüştüremediği için, taban Kemal Kılıçdaroğlu'nu dönüştürdü. Şu anda tabanı ne diyorsa, Kemal Kılıçdaroğlu onu yapmaya çalışıyor. Taban kesinlikle iktidarla kavgadan yana. İktidara geleyim düşüncesinde değil" dedi.