Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları:

ABD'DEKİ SALDIRI

ABD'nin acılarını paylaşıyoruz. ABD'deki saldırıda vatandaşlarımızın bulunup bulunmaması konusuyla yakından ilgileniyoruz

FRANSA'DA TÜRKLERE SALDIRI

Bu saldırıyı şiddetle ve hiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Bekir Bozdağ: MTV'nin makul bir rakama çekilmesi kararlaştırıldı https://t.co/6en03tduVf pic.twitter.com/XVv11TRD4w — Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) 2 Ekim 2017

MTV'NİN MAKUL SEVİYEYE ÇEKİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Cumhurbaşkanımızın yaptığı değerlendirme oldu ve bu konuya ilişkin tüm değerlendirmeler Bakanlar Kurulu'nda ele alındı. Bakanlar Kurulu MTV'nin makul bir seviyeye çekilmesine karar verdi. Böylelikle MTV artışı yüzde 40 aşağı çekilecek.

KUZEY IRAK'A YÖNELİK YAPTIRIMLAR

Hükümet olarak ifade ettik. Bundan sonra nasıl adımlar atılacak MGK'da görüşüldü. Bütün bunlar takvimlendirildi. Bunların atılma önceliğini hükümet belirleyecek Irak hükümeti ile bu adımlar atılacak. İran ile de iş birliğine önem vediğimizi ifade etmek istiyorum. MGK'nın öne çekilmesi, TSK'nın sınırda tatbikat yapması, bazı televizyonların Türksat'tan çıkarılması, uçuşların durdurulması gibi adımlar atıdı. Cumhurbaşkanımız 4 Ekim'de İran'a gidecek. Attığımız her adım iş birliği içinde olacak. Kuzey Irak bölgesine girilecek gibi iddialar var bunlar yorumdan ibarettir. Türkiye aklı selim hareket edecektir. Komşularla koordinasyon içinde olunacaktır.