Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ: Vize krizi uzun sürmemeli
Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, ABD Dışişleri Bakanlığı heyetinin Ankara temasları hakında "Yarın Dışişleri, Adalet ve İçişleri bakanlarının müsteşar yardımcılarıyla bir araya gelinecek ve birlikte bir değerlendirme yapacaklar. Ben bu vize krizinin uzun sürmemesinin her iki ülkenin de yararına olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim" dedi.
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