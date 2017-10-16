Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ: Vize krizi uzun sürmemeli

Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, ABD Dışişleri Bakanlığı heyetinin Ankara temasları hakında "Yarın Dışişleri, Adalet ve İçişleri bakanlarının müsteşar yardımcılarıyla bir araya gelinecek ve birlikte bir değerlendirme yapacaklar. Ben bu vize krizinin uzun sürmemesinin her iki ülkenin de yararına olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim" dedi.

Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yapıytı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı

Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı

Melih Gökçek kimdir? Eşi Nevin Gökçek kimdir çocukları...

Melih Gökçek kimdir? Eşi Nevin Gökçek kimdir çocukları...

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

ABD'den FLAŞ vize kararı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA