Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ: Vize krizi uzun sürmemeli

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, ABD Dışişleri Bakanlığı heyetinin Ankara temasları hakında "Yarın Dışişleri, Adalet ve İçişleri bakanlarının müsteşar yardımcılarıyla bir araya gelinecek ve birlikte bir değerlendirme yapacaklar. Ben bu vize krizinin uzun sürmemesinin her iki ülkenin de yararına olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim" dedi.