Hükümetin IKBY'ye yaptırım kararı PKK'nın sözcüsü Tanrıkulu'nu rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan MGK toplantısından önemli kararlar çıktı.Bu kararlardan biri de, düzenlediği sözde referandumla bölgede gerginliğe neden olan Barzani yönetimine karşı alındı.

TÜRK HAVA SAHASI KUZEY IRAK'A KAPATILDI

Bağımsızlık peşinde koşarak gözünü Türkiye topraklarına diken Barzani yönetimine karşı, Türkiye hava sahasını kapattı.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, kararı şu sözlerle açıkladı: "Türk hava sahası IKBY'nin olduğu yerlere uçuşa kapatılmıştır. Hiçbir uçak Türk hava sahasını kullanarak oraya uçamayacaktır. Oradan da kalkan hiçbir uçak Türk hava sahasını kullanamayacaktır."

İLK TEPKİ CHP'DEN

Türkiye'nin aldığı bu karar sonrası Barzani yönetiminden önce Türkiye'ye ilk tepki CHP'den geldi.

TÜRKİYE YANLIŞ YAPIYOR

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kararın yanlış olduğunu, Türkiye'nin diz çöktürme politikasıyla başarı sağlayamayacağını söyledi.

BU SİYASET SONUÇ VERMEZ

Tanrıkulu, "Bakın; diz çöktürme siyasetiyle, hizaya getirme siyasetiyle bugüne kadar hiç kimse sonuç almamıştır.

"KÜRTLER DİZ ÇÖKMEZ"

Kürtler, zulüm görmüştür ama diz çökmemiştir. Hiçbir biçimde sonuç alamazsınız. O siyaset tarzından hükümet vazgeçmelidir." ifadelerini kullandı.