Hükümetten açıklama: 4 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Sarıeroğlu açıkalamasında '4 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldıklarının' müjdesini de verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, NTV'de önemli açıklamalarda bulundu.
İşsizlik rakamlarını değerlendiren Sarıeroğlu, "Seferberlik süreci işletiliyor. Yeni istihdem teşvikleri hazırlamıştık, şu anda Meclis'te görüşülüyor. 2018 sonuna kadar inşallah tek haneli rakamlara indirme hedefimiz var. İstihdam oranında artış var. Kadın istihdamında iki puanlık artış gerçekleşti. Her yıl iş gücü piyasasına 1 milyon kişi giriyor. Gençler konusundaki ilerleme çok önemli. İŞKUR'da 2018 için 1,25 milyon kişiyi işe yerleştirme hedefimiz var " dedi.
Sarıeroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satırbaşları ile şu şekilde:
- Taşeronda süreç sürüyor. 3 Nisan'da kadroya geçişler yapılacak.
- 4 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.