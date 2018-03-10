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Hükümetten açıklama: Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Kadına yönelik şiddete ilişkin düzenlemesine ilişkin 'Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konularda bir dizi çalışmalar yapacaktır. Önümüzdeki günlerde bu çalışmalar kamuoyuyla paylaşılacak' dedi.

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, kadına yönelik şiddete ilişkin düzenlemesine ilişkin "Diyanet İşleri Başkanlığı, gerek merkez teşkilatı gerek Din İşleri Yüksek Kurulu, gerekse müftülükler, vaizler ve bütün personeliyle beraber bu konularda aydınlatma görevini bundan sonra daha etkin bir şekilde yerine getirmeye gayret edecektir, bir dizi çalışmalar yapacaktır. Önümüzdeki günlerde bu çalışmalar kamuoyuyla da paylaşılacaktır." dedi.
 
Kadına yönelik şiddetle ilgili açıklamalar
 
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Dini konularda bilenlerin konuşması esastır. Kur'an-ı, sünneti, dinin kavramlarını bilenlerin ve dini literatüre hakim olanların konuşması son derece önemlidir. Bilen konuşuyor, bilmeyen konuşuyor. Kimisi grup ve taraftar edinmek, kimisi gündemde olmak, kimisi başka hesaplarla konuşuyor." diye konuştu.

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