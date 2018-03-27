Hükümetten açıklama: S-400 alımı F-35'in alımını etkilemez
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 'S-400 alımı F- 35 alımını etkilemez. S-400 alımında sıkıntı yok. Hatta takvim öne alınabilir'dedi
- İHA
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, S400 alımlarının F35 projesini etkileyip etkilemediğine ilişkin, "Bir sıkıntı yok, devam ediyor. Anlaşma yapıldı ve hatta onu öne almak için de zaman zaman görüşüyoruz. F35 ile alakası yok, ayrı projeler. Paraları ödenmiş devam ediyor. Uluslararası kurallar var. Biz yükümlülüklerimizi yerine getirmişiz" dedi.
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