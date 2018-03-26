Hükümetten Irak'a Sincar uyarısı: PKK, isim ve üniforma değiştirerek bölgede kalamaz Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ terör örgütü PKK'nın Sincar bölgesinden çekilmesiyle ilgili 'Irak ordusu Sincar'da bazı bölgelere yerleşti. PKK, isim ve üniforma değiştirerek bölgede kalamaz' dedi.