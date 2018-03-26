Hükümetten Çiftlik Bank açıklaması: Türkiye'ye getirilecekler

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamada bulundu. Çiftlik Bank soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, “Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci bu konuya ilişkin bir değerlendirmeyi Bakanlar Kuruluna sundu. Yapılan konular hakkında bilgi sunumunda bulundu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 06.10.2017 tarihinde gelen ve ihbar şikayetleri üzerine Çiftlik Bank konusunu soruşturmuştur. Soruşturma raporları İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu olarak gönderilmiştir. Yapılan usulsüzlükler, haksızlıklar görülmüş ve bu çerçevede ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuyla ilgili bir soruşturma başlattı ve yürütülen soruşturma çerçevesinde bazı kişilerin kırmızı bültenle aranmasına yol açacak bir yakalama kararı verilmiştir. Mehmet Aydın isimli dolandırıcılıkla suçlanan kişi başta olmak üzere 6 kişi için Adalet Bakanlığı kırmızı bülten çıkarılması için İçişleri Bakanlığına göndermiş ve bunlarla ilgili kırmızı bülten çıkarılmıştır. Ayrıca bunlardan Osman Nuri Kaya isimli şahıs Türkiye’nin talebi üzerine Uruguay’dan iade edilmek üzere geçici tutuklama talebi yerine getirilmiş ve tutuklanmıştır. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Mart tarihinde aldığı kararla Çiftlik Bank’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli ile sistemde işlem yapan 3 firmanın mal varlığına ve sistemden elde edilen 3 milyon 90 bin liraya el konulması konusunda talepte bulunmuş ve ilgili Sulh Ceza Hakimliği bu talebi kabul ederek yargı yoluyla yargı yoluyla bunlara el konulmuştur” ifadelerini kullandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, piramit satış sistemi kullanan 65 şirket hakkında soruşturma başlattığını da aktaran Bozdağ, “Bu şirketlerden 31'i hakkındaki soruşturma tamamlanmış. 34 şirket hakkındaki soruşturma devam ediyor, bu 31 şirketle ilgili çoğu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş, bunların internet erişimleri engellenmiş, gerekli tedbirler alınmış ve diğerleriyle ilgili inceleme ve soruşturmalar da devam etmektedir. Elbette bu konuda hukukumuzda bir boşluk var mı yok mu bunun üzerine de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ayrıca bir çalışma yapmaktadır. Ama gördüğümüz kadarıyla, olayın seyrini incelediğimiz kadarıyla ortada çok net nitelikli bir dolandırıcı söz konusudur. Vatandaşlarımızın bu nitelikli dolandırıcılar konusunda uyanık olması son derece önemlidir. Böyle bir şey gördüğünde durumu yetkililere, Cumhuriyet Savcılıklarına, kolluk kuvvetlerimize, ilgili bakanlıklarımıza da mutlaka bildirmelerinde fayda vardır ki zamanında müdahale yapılsın, vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açmadan bu dolandırıcılar hukuka teslim edilsin. Bu noktada vatandaşlarımızın duyarlı olmasında fayda vardır. Buradan da bir kez daha vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Elbette hukuk bunların gereğini yapacaktır, hesabı soracaktır. Şu anda kaçanlar eninde sonunda bulundukları yerde yakalanacaklar, Türkiye'ye getirilecekler ve yargının önüne çıkarılacaklardır” dedi.