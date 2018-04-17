Hükümetten Bahçel'inin erken seçim teklifi ile ilgili açıklama
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Seçimler 26 Ağustos 2018'de yapılsın' çağrısına hükümet kanadından cevap geldi. Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, 'Erken seçim teklifi yetkili kurullarda değerlendirilir' dedi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Seçimler 26 Ağustos 2018'de yapılsın' çağrısına hükümet kanadından cevap geldi. Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, ''Erken seçim teklifi yetkili kurullarda değerlendirilir'' dedi
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