Hükümetten İnce'ye bir tepki daha: Sıkıysa gel Kandil'e giden Temel Paşa'nın apoletlerini sök bakalım

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yavuzeli ilçesinde AK Parti teşkilatını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinde milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye "evet" diyeceğini söyledi.

AK Parti'nin yaptıklarını ve milletin kazanımlarını, projelerini durduracağını ifade eden bir ittifak bulunduğunu aktaran Gül, Cumhur İttifakı'nın karşısındaki ittifakın adının "yıkım ittifakı" olduğunu savundu.

Milletin yıkım ittifakına destek vermeyeceğini söyleyen Gül, Türkiye'nin terör örgütleriyle başarılı bir mücadele yürüttüğünü, Zeytin Dalı Harekatı'nda sağlanan başarıyla bölge halkının terör örgütlerinin baskısından kurtarıldığını anlattı.

"Kandil'i de başına yıkmak için mücadelemiz devam ediyor"

Teröre ve terör örgütlerine yönelik mücadelenin süreceğini kaydeden Gül, şöyle devam etti:

"Şimdi nerede olursa olsun, vatandaşlarımıza zulmeden, baskı altına alan terör örgütleriyle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. 'Afrin'se Afrin, Cerablus'sa Cerablus' dedik şimdi Kandil'se Kandil, terör örgütlerinin tehdit oluşturmasına son verecek mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Benim vatandaşımın evinin önüne çukur kazarak tehdit eden terör örgütünün Kandil'i de başına yıkmak için kararlı bir şekilde mücadelemiz devam ediyor, devam edecek."

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerine işaret ederek, "Şimdi Afrin'de başarıyla mücadele etmiş Metin Temel Paşalarımızın komutasında Kandil'se Kandil, mücadelemizi sürdürüyoruz." diyen Gül, şunları kaydetti:

"Birileri Temel Paşa'nın apoletlerini sökecekmiş... Sıkıysa, apoletlerini sökmek istiyorsan gel, Kandil'e giden Temel Paşa'nın apoletlerini sök bakalım. Buna cüretiniz, gücünüz yetmez. Buna millet izin vermez. Siz bu ülkeyi huzur getirmek için çalışanların huzurunu kaçıramazsınız. Buna asla izin vermeyiz, müsaade etmeyiz. İşte Kandil orada, Kandil'i yerle bir etmek için Mehmetçiğimiz, ülkemiz kararlı bir şekilde mücadele ediyor. Bir de siz bu milletin huzurunu bozmayın, terörle mücadeledeki kararlılığı zaafiyete uğratacak hal ve tavırlardan vazgeçin."

Parti meselelerinin, adaylıkların geçici olduğunu aktaran Gül, milli mücadelede ortak duyarlılığın herkese yakışacağını bildirdi.

Yalanlarla milletin kandırılmaya çalışıldığını ifade eden Gül, milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la omuz omuza darbe girişimi sırasında meydanlarda nöbet tuttuğunu dile getirdi.

Bakan Gül, partililerden 24 Haziran seçimleri için daha çok çalışmalarını istedi.